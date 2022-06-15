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53 минуты назад

Макрон высказался о призывах к «войне с русским народом»

Мария Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не разделяет призывов к «войне с русским народом». Об этом сообщает TF1.

Такое заявление Макрон сделал 15 июня во время визита на военную базу в Румынии, где дислоцированы 500 французских солдат.

«Я никогда не разделял заявлений, что мы будем воевать с русским народом, а завтра мы захотим его уничтожить. В какой-то момент, когда огонь прекратится, нам придется вести переговоры с Россией», - подчеркнул президент Франции.

Он отметил, что у ворот ЕС «разыгрывается беспрецедентная геополитическая ситуация», поэтому необходимы «новые углубленные переговоры и новый прогресс».

Макрон подчеркнул, что ЕС ввел шесть пакетов санкций, чтобы остановить конфликт.

«Но мы хотим построить мир. Мы все хотим, чтобы огонь прекратился и дискуссии возобновились. Президенту Украины придется договариваться с Россией, а мы, европейцы, будем за этим столом», - сказал Макрон.

Он также осудил «все чрезмерные высказывания».

Макрон сделал заявление по украинскому кризису

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС не ведет и не будет вести войну с Россией.

«Евросоюз ни с кем не воюет. Когда меня упрекают в том, что мы не на Украине, - нас там нет и быть не может», - подчеркнул он.

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