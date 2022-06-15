Подглядывающих за прохожими собак в масках сняли на видео

В английском городе Сент-Неотс хозяин пяти собак сделал для них специальные маски в заборе, чтобы они могли наблюдать за прохожими. Пять домашних питомцев породы хаски раньше любили подглядывать за соседями через щели в заборе. Владелец псов заметил их увлечение и сделал для них маски. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с животными.