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58 минут назад

Подглядывающих за прохожими собак в масках сняли на видео

Александр Кузьмин

В английском городе Сент-Неотс хозяин пяти собак сделал для них специальные маски в заборе, чтобы они могли наблюдать за прохожими. Пять домашних питомцев породы хаски раньше любили подглядывать за соседями через щели в заборе. Владелец псов заметил их увлечение и сделал для них маски. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента добра», опубликовавший видео с животными.

«Раньше они постоянно следили за соседями через отверстия в заборе, но хозяин решил придать делу более элегантный вид. Теперь хорошие мальчики стали настоящими стражниками!» – говорится в публикации к ролику.

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