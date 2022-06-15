Депутат узнал, что НАТО готовило нападение на Белоруссию

«Я не хотел говорить, но сейчас расскажу. (...) Я разговаривал с военными [на Донбассе], изъяты уже ноутбуки НАТО. Мы помним по информации, которая прошла на российских телеканалах, о том, что готовилось нападение на Крым и Донбасс. Так вот, изъяли уже ноутбуки НАТО, они находятся уже в распоряжении военных, где планировалось в том числе и нападение на Беларусь», — сказал парламентарий.