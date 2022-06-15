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1 час назад

Депутат Гайдукевич узнал из "ноутбуков НАТО", что на Белоруссию готовилось нападение

Газета.Ru

Депутат белорусского парламента и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич сообщил об информации из изъятых «ноутбуков НАТО», согласно которой на Белоруссию готовилось нападение. Видео выступления доступно в его Telegram-канале.

Депутат узнал, что НАТО готовило нападение на Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я не хотел говорить, но сейчас расскажу. (...) Я разговаривал с военными [на Донбассе], изъяты уже ноутбуки НАТО. Мы помним по информации, которая прошла на российских телеканалах, о том, что готовилось нападение на Крым и Донбасс. Так вот, изъяли уже ноутбуки НАТО, они находятся уже в распоряжении военных, где планировалось в том числе и нападение на Беларусь», — сказал парламентарий.

По словам Гайдукевича, нападение на Беларусь готовилось не с целью захватить ее, а «с целью отвлечения внимания России».

«Идут удары — Крым, Донецк, Луганск, и по Беларуси, например, несколько дней идет бомбардировка. Для чего? Отвлечь внимание! И предлог какой? Мы не на Беларусь нападаем, а нападаем на российские войска, которые находятся в Беларуси», — поделился секретной информацией депутат.

Гайдукевич отметил, что многие зря не поверили словам главы Белоруссии Александра Лукашенко, что готовились удары по территории этой страны, так как президент «никогда не шутит» и говорил об информации спецслужб.

11 марта Лукашенко принес на встречу с президентом России Владимиром Путиным карту, раскрывающую планы нападения на Белоруссию.

В мире,Олег Гайдукевич,Александр Лукашенко,Владимир Путин,НАТО,ЛДПР,
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