Зеленского пригласили на саммит НАТО в Мадриде

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на саммит НАТО в Мадриде. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг, сообщает ТАСС.
Он отметил, что Зеленский может прибыть на встречу лично или обратиться к его участникам по видеосвязи.
Напомним, что саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня. Ранее Столтенберг отмечал, что новая стратегия блока, которую рассмотрят в ходе встречи, не будет подразумевать РФ в качестве стратегического партнера.
Он подчеркнул, что альянс должен адаптироваться под меняющиеся условия, а в концепции будет прописано укрепление военной позиции против «более агрессивной России».
Кроме того, 15 июня Столтенберг заявил, что сегодня НАТО объявит о новой военной помощи Украине, в том числе в виде поставок тяжелого вооружения и дальнобойной артиллерии.