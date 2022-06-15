Зеленского пригласили на саммит НАТО в Мадриде

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Он отметил, что Зеленский может прибыть на встречу лично или обратиться к его участникам по видеосвязи.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Мадриде 28-30 июня. Ранее Столтенберг отмечал, что новая стратегия блока, которую рассмотрят в ходе встречи, не будет подразумевать РФ в качестве стратегического партнера.

Он подчеркнул, что альянс должен адаптироваться под меняющиеся условия, а в концепции будет прописано укрепление военной позиции против «более агрессивной России».