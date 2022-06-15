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51 минуту назад

Токаев решил «распрощаться» с олигархами

Елена Прошина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика должна полностью распрощаться с олигархами. Он призвал отойти от системы распределения лакомых кусков в экономике. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24», пишет РИА Новости.

Токаев решил «распрощаться» с олигархами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лидер республики считает необходимым избавиться от фаворитизма, олигархии и олигополии в политике и экономике.

«Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, с олигархической системой, будь то в экономике, в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. Все это было. В стране должна быть социальная справедливость», - заявил он.

Ранее Токаев призвал олигархов продать свои иностранные активы и реинвестировать средства в национальную экономику, а также в новый целевой фонд социальной поддержки. По его мнению, это необходимо для смягчения чрезмерных доходов, богатства и социального неравенства в стране.

Кроме того, президент Казахстана подписал документ о создании межведомственной комиссии, которая будет заниматься возвратом денег, незаконно выведенных из республики.

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