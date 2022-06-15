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9 минут назад

В Германии заявили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский в язвительной форме раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

В Германии заявили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель
Фото: ReutersReuters

Обозреватель журнала Spiegel Сюзанна Байер написала в статье, что в своем интервью телеканалу ZDF Зеленский подверг критике не только канцлера Германии Олафа Шольца, но и его предшественницу.

«По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», – говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский снова раскритиковал Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. По его мнению, немецкий канцлер должен определиться со своей позицией и гарантировать, что полностью поддерживает Украину.

Меркель прервала молчание по ситуации на Украине

Такой же позиции придерживается и посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его мнению, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Он также отметил, что немецкие власти негостеприимно относятся к украинским беженцам.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Ангела Меркель,Владимир Зеленский,
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