В Германии заявили о «язвительном выпаде» Зеленского в адрес Меркель

Обозреватель журнала Spiegel Сюзанна Байер написала в статье, что в своем интервью телеканалу ZDF Зеленский подверг критике не только канцлера Германии Олафа Шольца , но и его предшественницу.

«По словам Зеленского, отношения между правительствами Германии и Украины были недоверительными задолго до того, как Шольц стал канцлером. Это заявление можно расценивать как язвительный выпад в адрес бывшего канцлера Ангелы Меркель», – говорится в статье.

Ранее Владимир Зеленский снова раскритиковал Шольца за то, что Берлин не передал Киеву тяжелые вооружения. По его мнению, немецкий канцлер должен определиться со своей позицией и гарантировать, что полностью поддерживает Украину.

Такой же позиции придерживается и посол Украины в Германии Андрей Мельник. По его мнению, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1. Он также отметил, что немецкие власти негостеприимно относятся к украинским беженцам.