Прощай, оружие? В США вновь спорят о Второй поправке

Соединенные Штаты с большим отрывом лидируют по числу единиц огнестрельного оружия на душу населения — в стране, где проживает порядка 330 млн человек, у каждого третьего взрослого есть "огнестрел". При этом коллекции некоторых американцев превышают тысячи единиц. Хрестоматийным в этом плане считается житель штата Колорадо Мэл Бернштейн, которого негласно называют "самым вооруженным человеком на планете", — в его музее хранится около 3 тыс. единиц огнестрельного оружия различных эпох вплоть до артиллерийских орудий и зенитных пулеметов.

Фото: © George Frey/Getty Images © George Frey/Getty Images

Свободно приобрести оружие в США помогает Вторая поправка к американской Конституции, гарантирующая право на владение им. Однако случаи массовой стрельбы в супермаркете Буффало в штате Нью-Йорк, где от рук 18-летнего Пейтона Гендрона погибли десять человек, и в начальной школе техасского Ювалда, когда жертвами также 18-летнего Сальвадора Рамоса стали 19 детей, вновь подняли вопрос о процедуре получения оружия в стране. Задумались над этим и в Капитолии, где группа из двух десятков демократов и республиканцев (по десять от каждой из партий) достигла принципиального соглашения о новом законопроекте по контролю за распространением оружия.

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Уже сам факт сотрудничества демократов и республиканцев по этому вопросу показывает, насколько серьезно проблема затронула американское общество, и дает надежду на преобразование инициативы в закон.

"Красные флаги"

Основополагающим положением нового законопроекта является идея "красных флагов" — как предполагается, оно будет призвано оградить попадание огнестрельного оружия в руки тех, кто может представлять угрозу для себя и окружающих. В частности, законодательная инициатива предлагает в судебном порядке запрещать вызывающим сомнение жителям США приобретать оружие. Если же оно было ранее получено, то обязывает изымать его у них. Причем обратиться в суд с подобной просьбой смогут не только административные учреждения, но и, например, родственники (так как они знают этого человека и его наклонности). Также законодатели хотят, чтобы люди младше 21 года проходили расширенный список проверок, ведь виновникам двух самых резонансных случаев массовой стрельбы за последнее время было всего по 18 лет.

Правовые заплатки

Несмотря на то что президент США Джо Байден описал инициативу как "самый значимый законопроект по оружейной безопасности, который пройдет через одобрение Конгресса за последние десятилетия", в целом предложенные меры выглядят скорее как попытка лечить симптомы, а не причину болезни. Выделение средств для усиления безопасности в школах и мониторинга психологического состояния учеников, ужесточение наказаний за нелегальную продажу оружия, безусловно, могут внести свой вклад в снижение уровня массовых убийств, но не станут панацеей.

Одним из главных столпов, на которых держатся продажи оружия в США, является ограничение времени проверок тремя рабочими днями. За этот период продавцы в лучшем случае успевают провести лишь поверхностную ревизию по базам штата, после чего они обязаны передать покупателю смертоносное оружие. Насчет этого положения ни демократы, ни республиканцы никаких изменений не предлагают, хоть многие активисты давно выступают за увеличение периода проверок до семи или хотя бы пяти дней. В большинстве штатов покупка оружия не требует какой-либо лицензии (то есть даже покупатель без должных навыков владения оружием может его приобрести), а в некоторых из них не требуется разрешения и на ношение оружия в общественных местах

В рядах республиканцев также активно циркулируют идеи по поводу повышения безопасности школ. Экс-президент США Дональд Трамп через несколько дней после событий в Ювалде предложил разрешить учителям иметь при себе оружие в школах, а также обязать учебные учреждения иметь на постоянной основе полицейского или охранника, способного противостоять возможной угрозе. Предметного развития такие идеи не получили, только губернатор американского штата Огайо Майк Девайн подписал закон, который позволит учителям и другим работникам школ быстрее получить разрешение на ношение оружия.

Серые зоны

Новое законотворчество также обходит стороной и некоторые серые зоны оборота огнестрельного оружия. Так, в США слабо налажено сотрудничество между штатами по вопросам продажи оружия, то есть если потенциальный покупатель считается неблагонадежным в одном штате, это в большинстве случаев не станет для него препятствием к тому, чтобы приобрести оружие в другом. Не лучшим образом организована и продажа оружия "с рук" — если магазины обязаны проверять своих покупателей, то частные продавцы зачастую эти проверки обходят.

Закон не закрывает вопросы и в отношении автоматического оружия — продажа новых образцов запрещена на федеральном уровне, однако если вооружение было произведено до 1986 года (а под эту категорию попадает и весь спектр оружия времен вьетнамской войны), то серьезных ограничений на его реализацию в частные руки нет. За последние годы ни один виновник массовой стрельбы не пользовался этой лазейкой, однако она все еще остается в арсенале потенциальных преступников.

Борьба двух миров

Тем не менее уже долгое время отношение к огнестрельному оружию и способам его контроля между представителями Демократической и Республиканской партий кардинально разнится. Республиканцы, чьи политические воззрения популярны в центральных и южных штатах страны, считают Вторую поправку и связанные с ней свободы незыблемым правом каждого американца. "Поскольку надлежащим образом организованное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться", — часто цитируют они выдержку из священного для страны документа. Демократы в свою очередь указывают на то, что с XVIII века времена серьезно изменились и само понятие "ополчение" себя изжило, уступив место правоохранительным органам и регулярной армии. Тем не менее несколько судебных процессов, призванных это доказать, потерпели неудачу.

Сложно примирить и позиции защитников и противников ограничения оборота оружия в целом: если первые утверждают, что вооруженность жителей США снижает число наиболее жестоких преступлений, то вторые отмечают, что процент случаев самозащиты не превышает 1% от общего числа применения огнестрельного оружия в целом.

Тревожные тенденции

В конце мая Федеральное бюро расследований опубликовало статистику, согласно которой количество случаев стрельбы в местах скопления людей в США в минувшем году увеличилось на 52,5% по сравнению с 2020 годом. В 2021 году ФБР насчитало 61 "инцидент с участием активных стрелков", что в 1,5 больше, чем годом ранее. Число жертв этих происшествий превысило 100 человек, еще 140 пострадали. Этот показатель стал самым высоким за последнюю пятилетку.

В каждом из зафиксированных инцидентов участвовал один стрелок (возраст варьировался от 12 до 67 лет). Каждый пятый случай из происшествий подпал под критерии массового убийства, жертвами которого стали три и более человек.

Рычаги давления

Несомненно, проблема оборота огнестрельного оружия станет средством ведения политической борьбы между демократами и республиканцами в преддверии промежуточных выборов в Конгресс осенью этого года наравне с правом на аборты, социальной и экономической политикой, ценами на топливо, инфляцией и проблемой миграции. Примечательно, что все эти темы стали затмевать ситуацию вокруг Украины, вытесняя ее с первых полос газет.

Предложенная инициатива двадцати представителей Конгресса видится лишь компромиссом, который не отвечает полностью интересам ни демократов, ни республиканцев. Такое положение дел явно наносит удар по Демократической партии и администрации Байдена, которые при большинстве в Конгрессе и наличии вопиющей социальной проблемы не проявляют политической воли для трансформации жизни своего народа.