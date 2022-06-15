В Туркмении начали борьбу с помадой и тушью в магазинах

В магазинах Туркмении прошли рейды, в ходе которых у владельцев торговых точек изымали из продажи декоративную косметику — помаду, лак для ногтей и тушь для ресниц. Об этом сообщает портал «Хроника Туркменистана».

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Продавцов заставили убрать с прилавков средства, которые могут навредить «здоровью и внешнему виду» потребителей. При этом владельцы магазинов и покупатели отметили, что у проверяющих нет четких инструкций касательно того, реализацию каких продуктов власти решили ограничить.

Также стало известно, что в апреле туркменские власти начали проводить собрания со студентками, школьницами и работницами бюджетных и госучреждений, на которых объясняли о необходимости соблюдать национальные традиции. На упомянутых встречах говорилось о непозволительности окрашивания волос, нанесения перманентного макияжа, наращивания ресниц и ногтей, процедур по увеличению губ и нанесения макияжа.