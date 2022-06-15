В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

В Туркмении начали борьбу с помадой и тушью в магазинах

Елена Прошина

В магазинах Туркмении прошли рейды, в ходе которых у владельцев торговых точек изымали из продажи декоративную косметику — помаду, лак для ногтей и тушь для ресниц. Об этом сообщает портал «Хроника Туркменистана».

В Туркмении начали борьбу с помадой и тушью в магазинах
Фото: ТАССТАСС

Продавцов заставили убрать с прилавков средства, которые могут навредить «здоровью и внешнему виду» потребителей. При этом владельцы магазинов и покупатели отметили, что у проверяющих нет четких инструкций касательно того, реализацию каких продуктов власти решили ограничить.

Также стало известно, что в апреле туркменские власти начали проводить собрания со студентками, школьницами и работницами бюджетных и госучреждений, на которых объясняли о необходимости соблюдать национальные традиции. На упомянутых встречах говорилось о непозволительности окрашивания волос, нанесения перманентного макияжа, наращивания ресниц и ногтей, процедур по увеличению губ и нанесения макияжа.

Напомним, что в апреле власти Туркмении захотели запретить ряд косметических процедур. Сотрудники правоохранительных органов планируют ввести штрафы в размере 300-500 туркменских манатов (7-11 тысяч рублей по текущему курсу) за уколы ботокса, контурную пластику, наращивание ресниц и накладные ногти.

В мире,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители