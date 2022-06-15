ВОЗ захотела переименовать вирус оспы обезьян

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время вирус оспы обезьян будет переименован, так как ученое сообщество сошлось во мнении о необходимости данного шага, сообщает РИА «Новости».

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — заявил Гебрейесус.

Письмо с предложением переименовать вирус оспы обезьян подписали более 30 ученых-медиков из разных стран. Авторы отмечают, что согласно правилам ВОЗ, при наименовании вирусов, заболеваний и синдромов необходимо избегать «географических» названий и названий животных, так как это может повлечь за собой дискриминацию в отношении, например, жителей Африки — зачастую вирус оспы обезьян ошибочно называют «африканским».