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18 минут назад

В ВОЗ планируют переименовать вирус оспы обезьян

Газета.Ru

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время вирус оспы обезьян будет переименован, так как ученое сообщество сошлось во мнении о необходимости данного шага, сообщает РИА «Новости».

ВОЗ захотела переименовать вирус оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ВОЗ также работает с партнерами и экспертами со всего мира над изменением названия вируса оспы обезьян, его ветвей и вызываемого им заболевания. Мы объявим о новых названиях в ближайшее время», — заявил Гебрейесус.

Письмо с предложением переименовать вирус оспы обезьян подписали более 30 ученых-медиков из разных стран. Авторы отмечают, что согласно правилам ВОЗ, при наименовании вирусов, заболеваний и синдромов необходимо избегать «географических» названий и названий животных, так как это может повлечь за собой дискриминацию в отношении, например, жителей Африки — зачастую вирус оспы обезьян ошибочно называют «африканским».

Назван ранний симптом оспы обезьян

Ранее вирусолог объяснил, от чего зависит смертность и тяжесть течения оспы обезьян.

В мире,Видео,ВОЗ,
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