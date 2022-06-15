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8 минут назад

Греция рассказала о скромной помощи Украине при одном условии

Lenta.ru

Афины готовы оказать Киеву военную помощь, однако она будет скромной в силу ограниченности ресурсов. Так, греческие власти готовы поставить от 20 до 30 бронемашин при одном условии, рассказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ERT.

Греция назвала условие оказания военной помощи Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, чтобы Афины решились на такие поставки, необходимо заменить соответствующую технику на более современную — пока что речь идет об обмене на бронемашины немецкого производства.

«Хотели бы мы, чтобы Греция была печальным исключением из европейской политики [по оказанию помощи Киеву]? Думаю, нет, [несмотря на] проблемы с агрессивным соседом», — подчеркнул Мицотакис, имея в виду споры с Турцией относительно статуса пограничных островов в Эгейском море. Суть споров в том, что во время Лозаннского мирного договора от 1923-го и Парижских соглашений от 1947-го Греция обязалась не вооружать острова, находящиеся вблизи турецких берегов, однако нарушала эти договоренности в последние годы. Афины объясняют это тем, что турецкая сторона усилила военно-морское присутствие в Эгейском море, что создает угрозу ее безопасности.

Как заявил ранее официальный представитель правительства Греции Иоаннис Иконому, Афины могут отправить Киеву боевые машины пехоты БМП-1. В обмен Греция получит бронированные машины Marder из ФРГ.

В мире,Армия,Кириакос Мицотакис,
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