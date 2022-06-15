Греция назвала условие оказания военной помощи Украине

«Хотели бы мы, чтобы Греция была печальным исключением из европейской политики [по оказанию помощи Киеву]? Думаю, нет, [несмотря на] проблемы с агрессивным соседом», — подчеркнул Мицотакис, имея в виду споры с Турцией относительно статуса пограничных островов в Эгейском море. Суть споров в том, что во время Лозаннского мирного договора от 1923-го и Парижских соглашений от 1947-го Греция обязалась не вооружать острова, находящиеся вблизи турецких берегов, однако нарушала эти договоренности в последние годы. Афины объясняют это тем, что турецкая сторона усилила военно-морское присутствие в Эгейском море, что создает угрозу ее безопасности.