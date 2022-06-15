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13 минут назад

В США спрогнозировали неизбежность территориальных уступок для России со стороны Украины

Газета.Ru

Обозреватель Араш Тупчинеджад в материале для издания «The National Interest» заявил, что Украина не сможет избежать территориальных уступок, если стремится выжить в вооруженном противостоянии с Россией.

The National Interest: Украина не сможет избежать территориальных уступок России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», — пишет Тупчинеджад.

Он утверждает, что прежде, чем может произойти какой-либо перелом в ходе боевых действий, украинская экономика может быть разрушена, как вследствие боевых действий, так и из-за продолжающегося внутреннего кризиса.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинский народ и правительство во главе с президентом Владимиром Зеленским должны самостоятельно решить вопрос возможности территориальных уступок, Соединенные Штаты не собираются навязывать свою позицию.

В мире,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,
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