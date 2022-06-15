The National Interest: Украина не сможет избежать территориальных уступок России

Обозреватель Араш Тупчинеджад в материале для издания «The National Interest» заявил, что Украина не сможет избежать территориальных уступок, если стремится выжить в вооруженном противостоянии с Россией.

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«Хотя мирный договор, включающий территориальные уступки, кажется разрушительным для Украины, он может спровоцировать возвращение к дипломатии и избежать дальнейших финансовых и человеческих потерь», — пишет Тупчинеджад.

Он утверждает, что прежде, чем может произойти какой-либо перелом в ходе боевых действий, украинская экономика может быть разрушена, как вследствие боевых действий, так и из-за продолжающегося внутреннего кризиса.