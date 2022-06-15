Канада и Дания закончили "войну виски"

Власти Дании и Канады подписали соглашение об урегулировании территориального спора вокруг острова Тартипалук (Ганса), который расположен в проливе Кеннеди в Арктике, тем самым положив конец так называемой войне виски. Об этом сообщает пресс-служба датского МИД.

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Страны договорились поделить остров по ущелью, которое разделяет его почти посередине. Таким образом, у Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом.