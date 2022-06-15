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1 час назад

Канада и Дания закончили "войну виски"

Газета.Ru

Власти Дании и Канады подписали соглашение об урегулировании территориального спора вокруг острова Тартипалук (Ганса), который расположен в проливе Кеннеди в Арктике, тем самым положив конец так называемой войне виски. Об этом сообщает пресс-служба датского МИД.

Канада и Дания закончили "войну виски"
Фото: АРАР

Страны договорились поделить остров по ущелью, которое разделяет его почти посередине. Таким образом, у Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом.

Территориальный спор за эти территории длился между странами с 1973 года. С тех пор представители двух стран поочередно прибывали на остров, водружая национальные флаги и оставляли бутылки с канадским виски или датским шнапсом, из-за чего соперничество назвали «войной виски».

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