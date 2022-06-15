В США собаку обвиняют в поджоге дома. Домашний питомец стал виновником возникшего в помещении пожара, это удалось установить благодаря записи с камеры видеонаблюдения. На инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», в распоряжении которого оказались соответствующие кадры.

Животное случайно включило горелку, на которой находилась сковорода с едой, в результате чего жир загорелся, и вспыхнуло пламя. В доме в момент возникновения возгорания находились только две собаки, они успели покинуть его и не пострадали.