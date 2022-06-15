«Ещё утром около 7 часов оттуда вышел дедушка 74 года, он вышел один. Им (гражданским на территории предприятия) никто не объявлял, что сегодня будет вывод. В данный момент движения никакого нет», — заявил начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин.