Людям не сообщили об открытии коридора.
«Ещё утром около 7 часов оттуда вышел дедушка 74 года, он вышел один. Им (гражданским на территории предприятия) никто не объявлял, что сегодня будет вывод. В данный момент движения никакого нет», — заявил начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин.
Ранее сообщалось об открытии гумкоридора для выхода мирных жителей с завода «Азот». Зелёный коридор должен был работать с 08:00 до 22:00. Об этом RT сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По разным данным, в подвалах предприятия «Азот» в Североднецке могут находиться от 300 до 500 мирных жителей, уточнил Марочко.