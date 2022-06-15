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51 минуту назад

Вывод мирного населения с территории завода «Азот» в Северодонецке сорван

Говорит Москваиещё 3

Людям не сообщили об открытии коридора.

«Ещё утром около 7 часов оттуда вышел дедушка 74 года, он вышел один. Им (гражданским на территории предприятия) никто не объявлял, что сегодня будет вывод. В данный момент движения никакого нет», — заявил начальник гарнизонной службы Народной милиции ЛНР Александр Никишин.

Ранее сообщалось об открытии гумкоридора для выхода мирных жителей с завода «Азот». Зелёный коридор должен был работать с 08:00 до 22:00. Об этом RT сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Названо число заложников на заводе «Азот»

По разным данным, в подвалах предприятия «Азот» в Североднецке могут находиться от 300 до 500 мирных жителей, уточнил Марочко.

В мире,Видео,Александр Никишин,Андрей Марочко,
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