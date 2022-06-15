Между Данией и Канадой появилась сухопутная граница

Канада и Дания урегулировали 50-летний спор, подписав территориальный договор о границе. Она пролегает по острову Ганса площадью 1,3 кв. километра в Северном Ледовитом океане. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня министр иностранных дел Канады Мелани Жоли и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод вместе с премьер-министром Гренландии Муте Б. Эгеде подписали в Оттаве соглашение, которое разрешает неурегулированные пограничные вопросы по острову Тартупалук/Ганса», — говорится на сайте министерства иностранных дел Дании.

Территориальный спор странам не удавалось разрешить с 1973 года. Однако несмотря на претензии, обе страны не шли на конфликт из-за этого. Более того, они еще и шутили. Так, во время своего визита на остров датские военные оставляли там бутылку национального скандинавского алкогольного напитка аквавит, а канадские — бутылку виски и табличку «Добро пожаловать в Канаду».