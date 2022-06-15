Швейцария закрыла воздушное пространство

Служба аэронавигации Skyguide в среду проинформировала, что воздушное пространство Швейцарии закрыто вследствие технического сбоя в ее работе.

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"Skyguide столкнулась в ранние часы этим утром с технической неполадкой, и поэтому швейцарское воздушное пространство было закрыто", - говорится в сообщении.

В службе выразили сожаление в связи с неудобствами, доставленными "клиентам, партнерам и пассажирам в аэропортах Женевы и Цюриха", не уточнив, как много времени может потребоваться на устранение сбоя.

Администрация международного аэропорта Женевы сообщила с своем твиттер-аккаунте, что из-за технической неполадки в информационной системе Skyguide все взлеты и посадки в аэропорту 15 июня приостановлены до 11 часов утра (12:00 мск).