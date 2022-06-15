Зеленский признал «болезненные» потери ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние сутки ВСУ понесли "болезненные" потери. Об этом сообщает РИА Новости.
"Наиболее жестокие бои – в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны", – сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что аналогичная ситуация происходит с украинскими войсками в Харьковской области.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов. Также высокоточными ракетами ВС РФ были уничтожены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Кроме того, ВКС России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.