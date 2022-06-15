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33 минуты назад

Зеленский признал "болезненные" потери ВСУ

Москва24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние сутки ВСУ понесли "болезненные" потери. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский признал «болезненные» потери ВСУ
Фото: ReutersReuters

"Наиболее жестокие бои – в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны", – сказал украинский лидер.

Зеленский добавил, что аналогичная ситуация происходит с украинскими войсками в Харьковской области.

В офисе Зеленского признали окончательную потерю Северодонецка

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в Тернопольской области уничтожен крупный склад поставленных киевскому режиму из США и европейских стран противотанковых ракетных комплексов. Также высокоточными ракетами ВС РФ были уничтожены два пункта управления и 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, ВКС России уничтожили базу иностранных наемников в районе Андреевки Харьковской области. Удар был нанесен высокоточными ракетами воздушного базирования.

В мире,Армия,Владимир Зеленский,Верховный суд,Минобороны России,
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