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29 минут назад

В Запорожской области обвинили Киев в геноциде жителей Крыма

Lenta.ruиещё 2

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов высказался о политике властей Украины в отношении жителей Крыма. Его слова приводит РИА Новости.

В Запорожской области обвинили Киев в геноциде жителей Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рогов назвал политику Киева в отношении Крыма геноцидом и обвинил украинские власти в издевательствах над жителями полуострова.

«Киевский режим все эти годы издевался над жителями Крыма как мог. В отношении них вели настоящую политику геноцида. Это в том числе водная и энергетическая блокада», — подчеркнул он.

Представитель Запорожской области отметил, что страны Запада никак не отреагировали на прекращение поставок воды в Крым, перекрытие Северо-Крымского канала и взрыв электроопор.

«Никто из западных стран это не осудил, никто не дал оценки, никто не возмутился, как будто этот само собой разумеющееся. Сейчас мы сталкиваемся с повторениями этой истории на освобожденной территории», — добавил Рогов.

Запорожская область готова продолжить поставки электроэнергии в Крым в случае необходимости. Однако для этого следует восстановить электроопоры, взорванные украинскими войсками.

Ранее в Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому и его шайке нацистов не видеть Запорожскую область как своих ушей», — подчеркнул Рогов.

В мире,Владимир Рогов,
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