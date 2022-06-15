Немцев попросят сообщать об обходе санкций

«Агрессия России против Украины показала, что санкции срочно должны стать более действенными, особенно против олигархов и скрытых активов», — сказал он. Помимо этого, предлагается ввести национальный реестр, в который внесут данные об активах, подлежащих санкционному режиму, или неустановленного происхождения.