Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.
«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — заявил украинский президент.
Он отметил, что, то же самое с украинскими войсками происходит и в Харьковской области.
«На Донбассе самые жестокие бои — в Северодонецке и городах рядом с ним потери там болезненны, но надо держаться». Донбасское направление президент назвал ключевым в определении того, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.
Также Зеленский заявил, что Украина не будет обстреливать российскую территорию, получив оружие большой дальности поражения.
Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России заявил о количестве потерь ВСУ. По его словам, в начале конфликта в среднем погибали 100 украинцев в сутки. Всего с начала спецоперации войска потеряли около 10 тысяч бойцов.