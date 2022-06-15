Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

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«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — заявил украинский президент.

Он отметил, что, то же самое с украинскими войсками происходит и в Харьковской области.

«На Донбассе самые жестокие бои — в Северодонецке и городах рядом с ним потери там болезненны, но надо держаться». Донбасское направление президент назвал ключевым в определении того, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

Также Зеленский заявил, что Украина не будет обстреливать российскую территорию, получив оружие большой дальности поражения.