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32 минуты назад

Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск

Елена Прошина

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки понесли «болезненные» потери, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Владимира Зеленского.

Зеленский признал "болезненные" потери украинских войск
Фото: ReutersReuters

«Наиболее жестокие бои — в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее. К сожалению, есть потери, и они болезненны», — заявил украинский президент.

Он отметил, что, то же самое с украинскими войсками происходит и в Харьковской области.

«На Донбассе самые жестокие бои — в Северодонецке и городах рядом с ним потери там болезненны, но надо держаться». Донбасское направление президент назвал ключевым в определении того, кто будет доминировать на поле боя в ближайшие недели.

Также Зеленский заявил, что Украина не будет обстреливать российскую территорию, получив оружие большой дальности поражения.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович впервые с начала спецоперации России заявил о количестве потерь ВСУ. По его словам, в начале конфликта в среднем погибали 100 украинцев в сутки. Всего с начала спецоперации войска потеряли около 10 тысяч бойцов.

В мире,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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