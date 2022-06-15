Минстрой РФ назвал первоочередные задачи при восстановлении ДНР и ЛНР

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определило первоочередные задачи в рамках восстановления пострадавших от Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Первичный главный упор планируется сделать на подготовку к предстоящему учебному году и отопительному сезону. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

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В целом ожидается масштабная работа по восстановлению республик, на которую потребуется достаточно времени. Однако в части социально значимых объектов все должно пройти в максимально сжатые сроки.