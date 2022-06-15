Минстрой РФ назвал первоочередные задачи при восстановлении ДНР и ЛНР

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определило первоочередные задачи в рамках восстановления пострадавших от Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Первичный главный упор планируется сделать на подготовку к предстоящему учебному году и отопительному сезону. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.
В целом ожидается масштабная работа по восстановлению республик, на которую потребуется достаточно времени. Однако в части социально значимых объектов все должно пройти в максимально сжатые сроки.
Ранее Минстрой России сообщил о создании департамента, который займется восстановлением ДНР и ЛНР. Он займется в том числе и формированием с последующей реализацией федеральной адресной инвестиционной программы.
Также Правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. Вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что уже приняты решения, «что мы будем восстанавливать все освобожденные территории» и финансировать этот процесс.