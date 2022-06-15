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2 часа назад

Минстрой России назвал первоочередные задачи при восстановлении ДНР и ЛНР

ТК «Звезда»

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации определило первоочередные задачи в рамках восстановления пострадавших от Украины территорий Донецкой и Луганской народных республик. Первичный главный упор планируется сделать на подготовку к предстоящему учебному году и отопительному сезону. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РИА Новости.

Минстрой РФ назвал первоочередные задачи при восстановлении ДНР и ЛНР
Фото: Виктор Антонюк, РИА НовостиВиктор Антонюк, РИА Новости

В целом ожидается масштабная работа по восстановлению республик, на которую потребуется достаточно времени. Однако в части социально значимых объектов все должно пройти в максимально сжатые сроки.

Ранее Минстрой России сообщил о создании департамента, который займется восстановлением ДНР и ЛНР. Он займется в том числе и формированием с последующей реализацией федеральной адресной инвестиционной программы.

Также Правительство России создало специальный штаб по восстановлению освобожденных территорий Украины. Вице-премьер Марат Хуснуллин сказал, что уже приняты решения, «что мы будем восстанавливать все освобожденные территории» и финансировать этот процесс.

В мире,Строительство,Подготовка к учебному году,Марат Хуснуллин,Госстрой России,Правительство РФ,
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