В Финляндии сделали важное заявление о НАТО

Процесс вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может «застыть на месте», если соглашение с Турцией не будет достигнуто до саммита НАТО в Мадриде, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Финляндии Санну Марин.

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«Я думаю, что на данном этапе очень важно двигаться вперед. Если мы не решим эти вопросы до Мадрида, существует риск того, что процесс застынет на месте... Мы не знаем насколько, но он может застыть на некоторое время»,- заявила она.

Как отметила премьер, Хельсинки «серьезно» относятся к опасениям Анкары и хотят рассмотреть их и «если есть какие-то недоразумения, исправить их».

«Конечно, мы очень серьезно относимся ко всем вопросам и ведем переговоры, но я также считаю, что Турция тоже несет ответственность за то, чтобы попытаться найти решения на данном этапе», — отметила глава правительства.

Марин заявила, что Турция ранее говорила о том, что Финляндию и Швецию «с радостью примут в НАТО», но Анкара изменила свою позицию после того, как заявки были поданы.