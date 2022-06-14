Польша призвала страны ЕС и НАТО конфисковать все активы России

"Мы должны не только заморозить, но и конфисковать фонды Российской Федерации и тех, кто ее поддерживает. Я считаю Россию варварской страной, которая проводит геноцид. Поэтому заморозка активов - это недостаточно, мы должны конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые нам потребуются, чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок", - сказал Моравецкий.