Польша призвала страны ЕС и НАТО конфисковать все активы России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС и НАТО конфисковать все замороженные активы России и всех, кто ее поддерживает, чтобы финансировать восстановление Украины. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Гааге по итогам закрытой встречи лидеров нескольких стран НАТО.
"Мы должны не только заморозить, но и конфисковать фонды Российской Федерации и тех, кто ее поддерживает. Я считаю Россию варварской страной, которая проводит геноцид. Поэтому заморозка активов - это недостаточно, мы должны конфисковать их, чтобы наполнить фонды, которые нам потребуются, чтобы восстановить Украину и вернуть туда порядок", - сказал Моравецкий.
Во встрече в Гааге приняли участие генсек НАТО Йенс Столтенберг, а также главы правительств Бельгии, Нидерландов, Дании, Польши, Румынии, Португалии и Латвии. Она прошла в преддверии проведения в Брюсселе в среду встречи Контактной группы во главе с США по оказанию военной помощи Украине и заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны стран НАТО 15-16 июня.