Трюдо заявил о 45-минутном разговоре по телефону с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на заседании в парламенте Канады, передает РИА "Новости".

Фото: Stephanie Lecocq/Pool via Reuters Stephanie Lecocq/Pool via Reuters

Он отметил, что у него был "45-минутный телефонный разговор" с украинским лидером.

По словам Трюдо, они обсудили продолжающуюся поддержку Украины со стороны Канады.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общая длительность разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным с декабря составила 100 часов.

По его словам, Россия "не должна быть унижена" — это позволит улучшить дипломатические отношения между Западом и Москвой, когда спецоперация подойдет к концу. Он добавил, что Путин совершил "историческую и фундаментальную" ошибку, начав военную операцию на Украине.