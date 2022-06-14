Трюдо заявил о 45-минутном разговоре по телефону с Зеленским

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил на заседании в парламенте Канады, передает РИА "Новости".
Он отметил, что у него был "45-минутный телефонный разговор" с украинским лидером.
По словам Трюдо, они обсудили продолжающуюся поддержку Украины со стороны Канады.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что общая длительность разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным с декабря составила 100 часов.
По его словам, Россия "не должна быть унижена" — это позволит улучшить дипломатические отношения между Западом и Москвой, когда спецоперация подойдет к концу. Он добавил, что Путин совершил "историческую и фундаментальную" ошибку, начав военную операцию на Украине.
По мнению Макрона, Путин "изолировал себя" и не знает, что делать дальше. Макрон также заявил, что запланировал поездку на Украину.