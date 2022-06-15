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40 минут назад

FT: Турция отказалась от проведения трехсторонних переговоров с Швецией и Финляндией

Газета.Ruиещё 8

Турецкие власти отказались от предложения НАТО посетить встречу в формате Турция-Швеция-Финляндия, передает Financial Times (FT).

Целью таких переговоров стали бы поиски решения разногласий перед возможным вступлением Швеции и Финляндии в НАТО.

Перед проведением каких-либо переговоров Анкара ожидала от Стокгольма и Хельсинки конкретных мер по борьбе с терроризмом. Собеседник FT в НАТО заявил, что Турции «не хватает ясности» в требованиях к двум странам-кандидатам.

«Трехсторонняя встреча при посредничестве альянса была «конечной задачей..но мы к этому еще не пришли», — рассказал источник газеты.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что позиция Анкары по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО не изменится и для членства этих стран в альянсе необходимо предпринимать шаги к устранению обеспокоенности турецкой стороны.

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