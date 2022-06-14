Россия назвала виновного в разжигании вооруженного конфликта на Украине

Россия возложила на западные страны ответственность за возрождение украинского нацизма и разжигание в 2014 году вооруженного конфликта. В выступлении во вторник на 50-й сессии Совета по правам человека ООН (СПЧ) в Женеве российский дипломат Илья Бармин напомнил также о совершенных Западом зверствах за последние годы и десятилетия, включая атомные бомбардировки Соединенными Штатами японских городов Хиросимы и Нагасаки и натовские бомбардировки Югославии.

"Именно Запад повинен в разжигании в 2014 году вооруженного конфликта на Украине , в развернувшейся там русофобии, в возрождении украинского нацизма", - отметил Бармин. Он обратил внимание, что "сейчас всплывает много данных, которые свидетельствуют не просто о продуманной геополитической игре по превращению Украины в "анти-Россию". По его словам, "вскрываются элементы личной выгоды - ведь семья Байдена имела серьезные финансовые интересы в этой стране".

Как подчеркнул далее Бармин, "зверства Запада, совершенные им за последние годы и десятилетия", отнюдь не забыты. Он напомнил о "200 тыс. японцев, погибших только в первые месяцы после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки", а также о "военных преступлениях США во время корейских и вьетнамских войн, когда американские солдаты расстреливали и насиловали ни в чем не повинных мирных женщин и детей". "Особым цинизмом", подчеркнул дипломат, отличалась бомбардировка Югославии в 1999 году, когда "в результате совместной операции стран НАТО было уничтожено 2 тыс. мирных жителей этой страны". С свою очередь "поддержанные европейцами операции по "демократизации" Афганистана, Ирака и Ливии привели к разрушению в этих странах государственности, полному хаосу и гибели сотен тысяч ни в чем не повинных людей".