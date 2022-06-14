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33 минуты назад

Байден сорвался на крик на глазах у публики

Алиса Селезнёва

Байден сорвался на крик из-за обвинений в бездумных расходах

Байден сорвался на крик на глазах у публики
Фото: ReutersReuters

Президент США Джо Байден эмоционально рассказал о федеральных программах Белого дома, сорвавшись на крик, и вызвав недоумение у американцев. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» - прокричал американский лидер в ходе своего выступления в Филадельфии.

На тон Байдена обратили внимание как СМИ и представители Национального комитета республиканской партии, так и простые американцы. Они заявили в соцсетях, что не любят когда на них кричат, и констатировали, что Байден точно изменил их жизнь.

«Он определенно меняет жизнь людей. Из-за его трат мы не можем оплатить свои счета», «А как расходы на проекты по инфраструктуре, например, борются с бедностью? Как нуждающимся платить за бензин или еду в наши дни?» - поинтересовались они.

Байден сообщил о разработке плана по вывозу зерна с Украины

Ранее американский лидер назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране и обвинил в повышении цен президента России Владимира Путина. При этом 21 мая стало известно, что Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд.

Представители обеих партий парламента потребовали от администрации президента и Пентагона отчитаться о расходовании этих средств. Парламентарии усомнились в том, что власти смогут отследить, куда именно идут и деньги, и оружие, поставляемое Украине.

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пентагон,
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