Байден сорвался на крик на глазах у публики

Байден сорвался на крик из-за обвинений в бездумных расходах
Президент США Джо Байден эмоционально рассказал о федеральных программах Белого дома, сорвавшись на крик, и вызвав недоумение у американцев. Об этом пишет РИА Новости.
«Я не хочу больше слышать эту ложь о бездумных расходах. Мы меняем жизнь людей!» - прокричал американский лидер в ходе своего выступления в Филадельфии.
На тон Байдена обратили внимание как СМИ и представители Национального комитета республиканской партии, так и простые американцы. Они заявили в соцсетях, что не любят когда на них кричат, и констатировали, что Байден точно изменил их жизнь.
«Он определенно меняет жизнь людей. Из-за его трат мы не можем оплатить свои счета», «А как расходы на проекты по инфраструктуре, например, борются с бедностью? Как нуждающимся платить за бензин или еду в наши дни?» - поинтересовались они.
Ранее американский лидер назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране и обвинил в повышении цен президента России Владимира Путина. При этом 21 мая стало известно, что Джо Байден подписал законопроект о выделении Киеву $40 млрд.
Представители обеих партий парламента потребовали от администрации президента и Пентагона отчитаться о расходовании этих средств. Парламентарии усомнились в том, что власти смогут отследить, куда именно идут и деньги, и оружие, поставляемое Украине.