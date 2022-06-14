Страна ЕС отказалась помогать украинским беженцам

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1 час назад

СМИ: в Праге закроют центр помощи беженцам с Украины

ТАССиещё 2

Мэрия Праги решила закрыть в городе с четверга краевой центр помощи беженцам с Украины. Об этом сообщило во вторник информационное агентство CTK со ссылкой на мэра города Зденека Гржиба.

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Фото: ReutersReuters

Причиной решения стала переполненность чешской столицы украинскими беженцами и отсутствие из-за этого возможности обеспечить им эффективную адресную помощь.

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Прага с 24 февраля приняла 86 706 беженцев с Украины, а прилегающий к столице Центральночешский край - 53,6 тыс. Таким образом, в этом регионе находится свыше трети из более чем 370 тыс. украинцев, получивших временное убежище в республике. Мэрия города поставила перед правительством страны вопрос о срочном принятии мер по равномерному распределению беженцев между регионами Чехии.

Гржиб обсудит этот вопрос с премьер-министром Чехии Петром Фиалой в пятницу. Между тем глава кабмина уже высказался отрицательно об инициативе мэрии Праги закрыть центр помощи украинским беженцам.

В мире,Петр Фиала,
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