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23 минуты назад

Вучич ответил на заявление Шольца о признании Косово

Газета.Ru

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил во время своего визита на Балканы, что включение Сербии и самопровозглашенной республики Косово в Евросоюз невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины. Об этом сообщает РИА "Новости".

Вучич ответил Шольцу на требование о признании Косово
Фото: ReutersReuters

"Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении. — "Газета.Ru") Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной", - сказал Вучич.

По его словам, никто никогда не говорил о международном признании, кроме США, которые приняли эту доктрину три года назад. Кроме того, сербский лидер указал, что в Европе никто официально не требует взаимного признания.

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"Так же, как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии", - добавил он.

Ранее Шольц заявлял, что все шесть государств Западных Балкан (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония и Албания) должны стать частью Евросоюза.

22 сентября 2009 года Сербия подала заявку на вступление в ЕС. В 2012 году Сербия получила официальный статус страны-кандидата на вступление. Косово все еще не имеет статус официального кандидата, но заявляет о намерении подать заявку. Республика Косово — частично признанное государство. Согласно конституции Сербии, территория Косово является частью Республики Сербия и входит в ее состав как Автономный край Косово и Метохия, однако фактически Косово властями Сербии не контролируется. В 2010 году Международный суд в Гааге признал законным провозглашение независимости Косова — за два года до этого власти республики в одностороннем порядке провозгласили собственную независимость от Сербии.

В мире,Олаф Шольц,Александр Вучич,СБУ,ЕС,
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