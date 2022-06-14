Вучич ответил Шольцу на требование о признании Косово

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, который заявил во время своего визита на Балканы, что включение Сербии и самопровозглашенной республики Косово в Евросоюз невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении. — "Газета.Ru") Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной", - сказал Вучич.

По его словам, никто никогда не говорил о международном признании, кроме США, которые приняли эту доктрину три года назад. Кроме того, сербский лидер указал, что в Европе никто официально не требует взаимного признания.

"Так же, как вы дорожите территориальной целостностью Украины, мы дорожим территориальной целостностью Сербии", - добавил он.

Ранее Шольц заявлял, что все шесть государств Западных Балкан (Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Косово, Северная Македония и Албания) должны стать частью Евросоюза.