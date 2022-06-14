В Пентагоне рассказали о цели антироссийской политики США

«Несмотря на сказанное, наша цель не заключается в смене режима в России. Наша цель — прежде всего гарантировать, что Украина может себя защитить, что суверенная, независимая, демократическая Украина сохранится, что мы обеспечим Украине потенциал для укрепления ее позиции за столом переговоров, когда две стороны неизбежно за ним окажутся, чтобы вести речь о том, как все это завершится, а также навязать России издержки, перевешивающие любые выгоды, которые [презпрезидент] Владимир Путин надеялся получить за счет данного конфликта», — рассказал замглавы ПентПентагона.