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33 минуты назад

В Пентагоне рассказали о цели антироссийской политики США

Lenta.ru

США нацелены не на смену власти в России, а скорее на ее ослабление через создание крупных издержек для Москвы и усиление Украины. Так цель антироссийской политики Вашингтона обозначил заместитель и министра обороны США по политическим делам Колин Кол, сообщает ТАСС.

В Пентагоне рассказали о цели антироссийской политики США
Фото: ReutersReuters

«Несмотря на сказанное, наша цель не заключается в смене режима в России. Наша цель — прежде всего гарантировать, что Украина может себя защитить, что суверенная, независимая, демократическая Украина сохранится, что мы обеспечим Украине потенциал для укрепления ее позиции за столом переговоров, когда две стороны неизбежно за ним окажутся, чтобы вести речь о том, как все это завершится, а также навязать России издержки, перевешивающие любые выгоды, которые [презпрезидент] Владимир Путин надеялся получить за счет данного конфликта», — рассказал замглавы ПентПентагона.

Ранее французский портал AgoraVox заявил, что Запад изменил свою позицию относительно ситуации вокруг Украины и готов принудить Киев к территориальным уступкам России для дипломатического урегулирования. Авторы публикации отмечают, что успехи России значительно изменили позицию Запада, теперь он готов идти на компромисс и призывает к переговорам с президентом Владимиром Путиным, хотя раньше высказывал антироссийские заявление в категорической форме.

В мире,Армия,Владимир Путин,Пентагон,
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