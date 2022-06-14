Байден сообщил о разработке плана по вывозу зерна с Украины

Вашингтон разрабатывает план по вывозу зерна с Украины с помощью железнодорожного сообщения с перевалочными пунктами на границе. Об этом сообщил президент США Джо Байден , его цитирует ТАСС.

По словам Байдена, железнодорожный путь будет проходить в том числе через Польшу, где создадут один из перевалочных пунктов. Германия уже выражала свое желание помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге.