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12 минут назад

Байден сообщил о разработке плана по вывозу зерна с Украины

Lenta.ru

Вашингтон разрабатывает план по вывозу зерна с Украины с помощью железнодорожного сообщения с перевалочными пунктами на границе. Об этом сообщил президент США Джо Байден, его цитирует ТАСС.

По словам Байдена, железнодорожный путь будет проходить в том числе через Польшу, где создадут один из перевалочных пунктов. Германия уже выражала свое желание помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге.

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Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США вместе со своими союзниками стремятся пресечь продажу Россией якобы вывезенного с Украины зерна.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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