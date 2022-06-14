Сирия заявила о готовности признать независимость ДНР

Глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что готов признать независимость Донецкой народной республики, и будет рекомендовать поступить соответствующим образом правительству страны. Об этом сообщил координатор группы по связям Госдумы и парламента Арабской Республики Дмитрий Саблин , цитату приводит «Интерфакс» .

По его словам, министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова привезла соответствующее обращение главы республики Дениса Пушилина в Дамаск. Сам Саблин добавил, что рассказал Микдаду о ситуации на Украине, где проводится специальная военная операция РФ, и «о наемниках из 55 стран, которые воюют против нас на Донбассе, как они делали это и в Сирии».