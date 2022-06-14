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11 минут назад

Суд в Белоруссии признал «Тут Бай Медиа» экстремистской организацией

RT на русскомиещё 2

Суд в Белоруссии признал компанию «Тут Бай Медиа» экстремистской организацией.

Суд в Минске признал "ТУТ БАЙ МЕДИА" экстремистской организацией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«14 июня 2022 года решением экономического суда г. Минска общество с ограниченной ответственностью «Тут Бай Медиа» признано экстремистской организацией», — говорится в сообщении Верховного суда Белоруссии в Telegram.

Суд запретил деятельность «Тут Бай Медиа» на территории Белоруссии, постановил ликвидировать компанию.

Использование символики и атрибутики компании также запретили.

Ранее в Белоруссии группу граждан, связанных с изданием «Наша Нива», признали экстремистским формированием.

В апреле в Белоруссии запретили деятельность группы Telegram-каналов NEXTA, признав её террористической организацией.

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