В Шотландии началась кампания за отделение от Великобритании

"По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали, - сказала Стерджен, выступление которой в прямом эфире показывал телеканал Sky News. - Эти проблемы усугубил или, что наиболее очевидно в случае Brexit, напрямую вызвал тот факт, что мы не независимы, поэтому в этот переломный момент мы должны ответить на принципиальный вопрос. Будем ли мы оставаться вне ЕС, привязанные к британской экономической модели, которая обрекает нас на сравнительно неблагоприятные экономические и социальные перспективы, которые, вероятно, будут ухудшаться с течением времени? Или же будем с надежной и оптимизмом ориентироваться на опыт сравнимых с нами стран по всей Европе?"