В Шотландии началась кампания за отделение от Великобритании

Шотландская национальная партия (ШНП), обладающая большинством в региональном парламенте, начала новую общественную кампанию за проведение повторного референдума о независимости Шотландии. Выступая во вторник в Эдинбурге, первый министр Шотландии и глава ШНП Никола Стерджен заявила, что вскоре представит несколько программных документов, в которых будет обоснована целесообразность получения регионом независимости.
"По всей Шотландии люди каждый день страдают от последствий стремительного роста стоимости жизни, медленного экономического развития, увеличивающегося неравенства, нехватки государственного финансирования и многих других последствий Brexit, за который они не голосовали, - сказала Стерджен, выступление которой в прямом эфире показывал телеканал Sky News. - Эти проблемы усугубил или, что наиболее очевидно в случае Brexit, напрямую вызвал тот факт, что мы не независимы, поэтому в этот переломный момент мы должны ответить на принципиальный вопрос. Будем ли мы оставаться вне ЕС, привязанные к британской экономической модели, которая обрекает нас на сравнительно неблагоприятные экономические и социальные перспективы, которые, вероятно, будут ухудшаться с течением времени? Или же будем с надежной и оптимизмом ориентироваться на опыт сравнимых с нами стран по всей Европе?"
По словам Стерджен, есть все причины для осуществления нового референдума, разрешение на которой Лондон обязан выдать, если "сохраняет хоть какое-то уважение к демократии". По ее словам, ШНП готова в любой момент начать обсуждение условий проведения плебисцита с правительством премьер-министра Бориса Джонсона. Лидер партии рассчитывает на то, что голосование состоится до конца 2023 года.
В канцелярии главы британского кабмина, комментируя слова Стерджен, повторили, что сейчас "не время говорить о проведении нового референдума" о независимости Шотландии. Представитель Даунинг-стрит, 10 выразил уверенность в том, что жители Шотландии заинтересованы в том, чтобы правительство "сосредоточило усилия на проблеме растущей стоимости жизни".
Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП в последние годы настаивает на необходимости повторного голосования в связи с тем, что Великобритания покинула Евросоюз. В 2016 году на общенациональном референдуме население Шотландии выступало против Brexit, хотя Великобритания в целом поддержала выход из ЕС. Лондон настроен резко против повторения референдума, настаивая, что подобные вопросы не должны ставиться чаще, чем раз в поколение.