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48 минут назад

И.о. главы Энергодара вернулся к работе после совершенного на него покушения

ТАСС

Исполняющий обязанности мэра Энергодара в Запорожской области вернулся к работе после покушения, совершенного на нее в мае. Об этом сообщил ТАСС во вторник член главного совета военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.

И.о. главы Энергодара вернулся к работе после покушения на него
Фото: youtubeyoutube

"У нас из пострадавших вернулся к работе исполняющий обязанности мэра Энергодара Андрей Шевчик, который пострадал в результате теракта. Он в корсете, в гипсе, переломы никуда не делись, но Андрей показал свой характер бойца, сейчас он уже с людьми", - сказал Рогов.

Он уточнил, что Шевчик уже проводит работу с населением в Энергодаре. Ранее он проходил лечение.

Нападение на мэра Энергодара было совершено 22 мая в подъезде дома, где проживает его мать. По данным пресс-службы Росгвардии, по предварительной версии, в электрощитовом шкафу было заложено самодельное взрывное устройство направленного действия, начиненное поражающими элементами. Ранее глава администрации города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик поблагодарил сотрудников СОБРа Росгвардии, спасших его жизнь при покушении.

В мире,Владимир Рогов,Росгвардия,
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