И.о. главы Энергодара вернулся к работе после покушения на него

"У нас из пострадавших вернулся к работе исполняющий обязанности мэра Энергодара Андрей Шевчик, который пострадал в результате теракта. Он в корсете, в гипсе, переломы никуда не делись, но Андрей показал свой характер бойца, сейчас он уже с людьми", - сказал Рогов.