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43 минуты назад

Власти Запорожской области сообщили о трех биолабораториях в подконтрольном ВСУ Запорожье

ТАССиещё 1

Как минимум три биологические лаборатории есть на территории областного центра Запорожской области - города Запорожья (он находится под контролем ВСУ), все объекты усиленно охраняются. Ранее там проводились эвакуационные мероприятия, выезжали западные специалисты, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Стало известно о трех биолабораториях в городе Запорожье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Непосредственно как минимум три штуки [биолаборатории] находятся в областном центре, в городе Запорожье. Мы знаем, что там проводились эвакуационные мероприятия с начала специальной военной операции, выезжали сотрудники - граждане западных государств, прежде всего США, и вывозилась масса оборудования. Хорошо охраняются, на сегодняшний день охрана не снята", - сказал Рогов.

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Кроме того, из документа, имеющегося в распоряжении ТАСС, следует, что личные дела военнослужащих ВСУ, сотрудников и персонала исследовательских центров и институтов на Украине, которые работали совместно с представителями военно-биологических лабораторий США, были в срочном порядке уничтожены Главным военным архивом Минобороны Украины по указанию офиса президента Владимира Зеленского.

Так, согласно документу, Главный военный архив Министерства обороны Украины в соответствии с полученными указаниями из офиса Зеленского организовал срочное уничтожение личных дел военнослужащих, сотрудников и персонала Центра общественного здоровья Украины, Украинского противочумного института им. Мечникова, Житомирского лабораторного центра на транспорте, которые работали совместно с представителями военно-биологических лабораторий США Metabiota и Battelle ("Мемориальный институт Баттеля").

Биологические лаборатории на территории Украины

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд 9 марта, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, признала, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии. При этом, по ее словам, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ.

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