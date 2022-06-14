Таджикистан обвинил Киргизию в провокации на границе

Министерство иностранных дел Таджикистана обвинило киргизских военных в провокации на границе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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В МИД заявили, что конфликт в районе села Ворух начался после обстрела со стороны киргизских военных, в том числе с применением минометов. «Таджикская сторона осуждает провокационные действия военнослужащих Киргизии и требует от киргизской стороны принять безотлагательные меры по недопущению подобных инцидентов в будущем», — подчеркнули в ведомстве.