«Предал Украину»: в Британии резко высказались о Макроне

Франция нарастила поставки российского газа, несмотря на договоренность между странами Европейского союза уменьшить импорт топлива, а в будущем полностью отказаться от него. Об этом сообщает британская газета The Daily Express.

«Макрон предал Украину», — отмечает автор публикации.

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Согласно информации Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Франция, Бельгия и Нидерланды закупили газ по льготным ценам. В отчете, приведенном газетой, указано, что в апреле и мае Российская Федерация отправила во Францию дюжину партий сниженного природного газа и других энергоносителей на сумму €900 млн.

Ранее министр экономики Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж пытается найти замену российским энергоресурсам, в том числе газу и нефти.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Россия получила €93 млрд на продаже ископаемого топлива за первые 100 дней военной спецоперации на Украине, которая началась в конце февраля. Такие данные представили эксперты независимого финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA). Основная часть (61%) экспорта пришлась на поставки в ЕС. Европейские страны заплатили России за ресурсы €57 млрд.

По данным центра, Китай импортировал ресурсы на €12,6 млрд, Германия — на €12,1 млрд, а Италия — на €6,8 млрд.

Большая часть доходов России пришлась на поставки сырой нефти ($46 млрд), меньшая — на газ, нефтепродукты, сжиженный природный газ и уголь.

Эксперты отметили, что за время спецоперации экспорт России значительно сократился, однако высокие цен на энергоресурсы компенсировали все потери. В CREA указали, что в 2022 году средние экспортные цены в РФ оказались примерно на 60% выше, чем в 2021-м.

К тому же некоторые страны, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Францию, наоборот, нарастили импорт. Поэтому доходы Москвы от экспорта достигли рекордно высокого уровня.

Ранее аналитик Роберт Рапир подсчитал, что нефтегазовые доходы России достигли очередного максимума несмотря на санкции. Эксперт объяснил, что в апреле Россия заработала на нефти и газе 1,8 трлн рублей против 1,2 трлн в марте. Пополнение бюджета РФ идёт по ускоренному графику.

Шестой пакет антироссийских санкций, который Евросоюз согласовал в конце мая, включает соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Евросоюз намерен до конца года отказаться от 90% импорта чёрного золота из России.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5 заявил, что Франция, в отличие от других европейских стран, не нуждается в российском газе, передает РИА «Новости».

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — сказал он.

Глава Франции добавил, что в настоящее время Париж работает над закупкой голубого топлива у других стран.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил министру вооруженных сил Себастьену Лекорню пересмотреть программу модернизации вооружений на период с 2019 по 2025 год на фоне конфликта на Украине. Об этом французский лидер сообщил в понедельник, выступая в Париже на открытии салона военной техники сухопутных войск Eurosatory 2022.

"Я поручил руководителям министерства вооруженных сил и главного штаба в течение ближайших недель пересмотреть закон об оснащении армии с учетом современного геополитического контекста", - сказал Макрон.

По его словам, Франция вступила в "период военной экономики, к которому надо будет приспособиться на длительное время". Это делает необходимым пересмотр затрат Франции на оборону, добавил французский лидер. Он также отметил, что на европейской территории происходит конфликт высокой интенсивности. В этих условиях военно-промышленный комплекс Европы должен быть усилен, добавил французский лидер.

По данным министерства вооруженных сил, на финансирование программы модернизации вооружений Франции с 2019 по 2025 год планировалось направить €295 млрд.

В ходе визита в Румынию на этой неделе Макрон встретится с французскими военнослужащими, размещенным там после начала украинского конфликта. По данным французских СМИ, в Румынии дислоцированы около 500 французских солдат.

Eurosatory является крупнейшей в Европе выставкой вооружений и военной техники сухопутных войск, которая проводится с 1967 года. Нынешний салон проходит в Париже с 13 по 17 июня. На площади более 81 тыс. кв. м представлена продукция производителей из более чем 60 стран. В экспозиции участвует 1,8 тыс. специалистов в области вооружений.

Во Франции планируют к 2030 году заместить долю импортируемого российского газа биометаном, который получают из сельскохозяйственных отходов, пишет газета Independent. По информации издания, эту инициативу поддерживают французские фермеры, которые запустили предприятия по производству биотоплива.

При этом авторы статьи отмечают, что небольшие газовые станции, которые питают фермерские хозяйства, вряд ли смогут быстро вытеснить российский газ. В то же время биогаз является важным элементом для снижения зависимости Европы от российских энергоресурсов.

Европейская биогазовая ассоциация считает, что Европейский союз сможет спешно нарастить производство биометана для дальнейшей закачки в газопроводы, — говорится в материале.

После начала спецоперации России на Украине Франция предприняла меры, чтобы ускорить производство биометана в стране. Так, в 2021 году биометан удовлетворял почти 1% потребностей Франции в газе, в этом году его доля должна вырасти до 2%, а к 2030 году — до 20% общего потребления.

Некоторые заводы в европейских странах, которые на протяжении многих лет работали только благодаря дешевому российскому сырью - нефти и газу, вскоре могут закрыться, не выдержав конкуренции с предприятиями США и Ближнего Востока, где стоимость энергии намного ниже.

Причина - стремительный рост цен на электроэнергию в промышленном секторе, который ограничивает возможности европейских производителей в конкуренции на мировом рынке. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Европейские предприятия изо всех сил стараются найти альтернативу российским энергоносителям, опасаясь, что Москва якобы может внезапно перекрыть газовый кран. Поиски сырья идут еще и на фоне попытки Евросоюза самостоятельно отказаться от российских нефти и газа. Среди претендентов - американские производители сжиженного газа (СПГ), которые пытаются покрыть весь спрос, однако экстремальные погодные условия и потребность в новом оборудовании для расширения объема производства СПГ серьезно осложняют решение этой проблемы.

В итоге европейские производители продуктов нефтехимии, удобрений, стали и другой продукции, на выпуск которой уходит много энергии, оказались под давлением внешних обстоятельств, в части роста цен на энергоносители. В США, на Ближнем Востоке и в других регионах затраты на энергию ниже, чем в Европе, как и цены на газ, и поэтому перед лицом серьезной конкуренции европейские заводы закрываются, пишет газета.

По прогнозам экспертов, высокие цены на сырье в Европе будут и дальше тормозить промышленное производство в регионе и его экономический рост, а ВВП Германии - крупнейшей экономики ЕС - может во втором квартале показать падение.

Поэтапный отказ от поставок из России может в перспективе поставить европейскую промышленность в невыгодное положение в части конкуренции, если производители не смогут внедрить технологии, которые позволят резко сократить потребление нефти и газа. Проблема в том, что многие из этих технологий, такие как энергия ветра и солнца для снабжения печей химических производств или водород для выпуска стали, еще не скоро станут коммерчески жизнеспособными и потребуют огромных инвестиций, заключили руководители компаний, опрошенных WSJ.

Цены газа в европейских странах в ходе торгов на бирже выросла более чем на 3% после сообщений о снижении поставок газа по «Северному потоку» из-за проблем с оборудованием Siemens, следует из данных лондонской биржи ICE.

Цена июльского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах росла на 3,4% – до 993 долларов за 1 тыс. куб. м, или 92 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). В целом стоимость газа с начала торгов растет почти на 9%, передает ТАСС.

Ранее Газпром снизил прокачку по газопроводу «Северному потоку» до 100 млн кубометров в сутки, причиной стали задержки в работе компании Siemens. Уточняется, что «поставки газа в газопровод «Северный поток» в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. м в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. м в сутки)».

Европе и Азии придется вести ценовую войну за сжиженный природный газ. Такое мнение высказал заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов. Он уточнил, что доступного сжиженного газа на рынке мало — порядка 190 миллиардов кубометров.

«Объем доступного к поставке по споту или краткосрочным контрактам СПГ не так велик — порядка 190 миллиардов кубометров (в регазифицированном виде). За эти объемы ожидается ценовая война с Азией, которая активно восстанавливает экономику после череды локдаунов», — приводит слова Сергея Колобанова РИА «Новости».

Аналитик уточнил, что рынок СПГ работает в основном на средне- и долгосрочных контрактах. Поставщики не заинтересованы в их расторжении, поскольку они дорожат своей репутацией.

Еще одним «врагом» европейцев является непредсказуемая погода, считает Колобанов. Во время жары увеличивается потребление электроэнергии для кондиционирования воздуха. Если погода безветренная, то повышается спрос на газовую генерацию электроэнергии.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации РФ на Украине. Евросоюз намеревался полностью отказаться от российских энергоресурсов и уже частично запретил экспорт российской нефти. При этом ЕС не собирается отказываться от российского газа, потому что его нельзя заменить, сообщал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. При этом китайские импортеры газа уже начали скупать сжиженный природный газ из России, передает «Ридус».

Доказанные запасы природного газа в мире на данный момент выработаны на 40% — вероятно, сырьевая база мировой газовой промышленности находится вблизи пика добычи, свидетельствуют данные исследования аналитического центра «Инфотэк». Ведущим экспортером этого вида ресурсов является Россия, и фактически с учетом еще не разведанных ресурсов страна обеспечена газом более чем на 300 лет. Если углеводородное сырье России изъять из глобального энергетического баланса, то мировая экономика окажется в самом глубоком кризисе за всю историю нефтегазовой энергетики, подчеркивают аналитики.

Богатства недр

Основные запасы природного газа в мире сосредоточены в пяти странах: России, Иране, Катаре, Туркменистане и США. На 1 января 2021 года они составляли 135,726 трлн куб. м или 65% всех запасов газа в мире.

Доказанные запасы газа в России составляют 23,6% от всех мировых запасов, они выработаны на 34,7% и при полностью развитой газотранспортной системе и наличии рынков сбыта Россия могла бы добывать 1,5 трлн куб. м газа в год. Формально, как отмечают исследователи, доказанных запасов газа стране хватит на 73 года, но фактически с учетом еще не разведанных ресурсов и даже без учета потенциала нетрадиционных запасов Россия обеспечена газом более чем на 300 лет.

В настоящее время Россия является ведущим экспортером природного газа, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе конкурировать с РФ на мировом рынке газа не может ни одна страна мира, уверены аналитики.

Заблокировать поставки из РФ по иранскому варианту невозможно – Россия граничит с большим количеством государств, непосредственно соприкасаясь с двумя крупнейшими региональными рынками, европейским и азиатским. Также РФ имеет широкие возможности по развитию производства и морской транспортировке сжиженного природного газа, а теоретически осуществимая блокировка на одном из направлений не отменяет наличия альтернатив.

Уже сейчас по доказанным запасам газа Россия занимает первое место в мире. Даже разведанные и обустроенные месторождения позволяют добывать 1 трлн куб. м газа в год, но объем добычи упирается во внутренний спрос, потребности зарубежных покупателей и неразвитость газотранспортной инфраструктуры (в первую очередь СПГ) на Дальнем Востоке. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), добыча газа в России в 2021 году достигла рекордного показателя – 762,3 млрд куб. м.

США: истощение запасов

Много лет Соединенные Штаты были нетто-импортером газа и только в 2017 году перешли в категорию нетто-экспортеров. США потребляет больше всех газа в мире и спрос растет, свидетельствуют данные исследования.

По мере развития производства СПГ на внутренний рынок США начала оказывать все большее давление экспортная альтернатива. Тем не менее, цены на газ в Соединенных Штатах все еще выгодно отличаются от биржевых котировок в Евросоюзе и АТР.

Объем экспорта природного газа из Соединенных Штатов в 2021 году, по данным Управления энергетической информации, составил 188,4 млрд куб. м. Это сопоставимо с экспортом трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье в 2021 году. Однако 87,57 млрд куб. м из этого объема приходится на трубопроводные поставки в рамках североамериканского регионального рынка: в Канаду (примерно в 2,5 раза меньше, чем поставки из Канады в США) и Мексику.

США наряду с Австралией входят в тройку крупнейших экспортеров СПГ. И в то же время эти страны – основные поставщики сжиженного природного газа для краткосрочного рынка. Их экспортные потоки в наибольшей степени зависят от изменений цен на региональных рынках, поясняют аналитики.

Рост влияния евразийского сверхрынка на североамериканский газовый рынок обеспечивается за счет увеличения объемов поставок СПГ, которые на момент второго квартала 2022 года уже превышают 10% от совокупной добычи. По мнению исследователей, если бы поставки из Соединенных Штатов не ориентировались на краткосрочный рынок и зависели от нефтяной привязки, подобное влияние было бы минимизировано.

Запасы газа в США составляют 6,3% от общемировых, они выработаны более чем на 76% и темп отбора НИЗ равен 1,7% в год. Для поздней стадии разработки это очень высокий темп отбора. Вряд ли США смогут существенно увеличить добычу газа, и запасов им может хватить лишь на 14 лет, полагают аналитики, при этом отмечая необходимость учитывать роль попутного газа и экономического фактора при оценке доказанных запасов.

Огромный рынок Азии

Азиатско-Тихоокеанский регион – крупнейший потребитель СПГ в мире. Не в последнюю очередь за счет постоянно увеличивающегося спроса он является локомотивом формирования мирового рынка голубого топлива.

Полномасштабное развитие азиатского рынка газа началось позже европейского. К настоящему моменту основная доля импортируемого азиатскими потребителями газа поступает в сжиженном виде. Объем трубопроводного экспорта увеличивается, но он примерно в пять раз меньше поставок СПГ, говорится в докладе.

В 2021 году на долю АТР пришлось 73% импорта сжиженного природного газа. В целом позиции Азии на мировом рынке СПГ не опускались ниже 69%, а объем производства СПГ в последние десять лет непрерывно рос.

Рынок АТР является премиальным, то есть средние ценовые предложения и уровень спроса здесь, как правило, выше средних значений в Европе. Аналитики отмечают, что в ходе обострения энергетического кризиса с конца 2021 года в Европе неоднократно складывались более выгодные ценовые условия, чем в Азии. Это привело к росту импорта СПГ со стороны европейских потребителей на 79% в первом квартале 2022 года. Но при этом резкий рост котировок в ЕС оказывает негативное воздействие на уровень спроса.

Рынок Азии ориентируется на долгосрочные контракты с поставщиками газа, предпочитая использовать для ценообразования нефтяную привязку. В условиях кризиса, начавшегося в 2021 году, эти обстоятельства делают азиатский рынок более устойчивым, а средние цены – более низкими, чем в Европе.

Наиболее привлекательными странами на азиатском рынке газа являются Индия, Китай, Южная Корея и Япония.

Европа возвращается в XIX век

Зависимость от импорта голубого топлива в ЕС в 2021 году, по данным Евростата, достигла 83%, а внутренняя добыча природного газа продолжила сокращаться, снизившись на 7,6% по сравнению с уровнем 2020 года. Исследователи уверены, что обеспечить Европу газом при уровне спроса, отмечавшемся в 2021 году, без России невозможно. Европейские политики, заявляющие, что ЕС может обеспечить себя газом из других источников, видимо, просто не владеют информацией о запасах, добыче и поставках газа в мире, полагают аналитики.

При наиболее радикальном развитии событий отказ от российских нефти, газа и угля приведет Евросоюз к падению потребления энергии на душу населения с 113,6 ГДж/год до 50 ГДж/год. Европейцы будут вынуждены отказаться от современной промышленности, бытовой техники и личных автомобилей и вернутся в XIX век, говорится в докладе, а уровень жизни в ЕС будет соответствовать уровню Латинской Америки.

Только от «трубопроводного» газа «Газпрома» в 2020 году ЕС зависел в среднем почти на 44%, а с учетом поставок СПГ из России зависимость приблизилась к 50%. Если этот газ путем ответных санкций изъять из энергетического баланса ЕС, то европейская экономика немедленно рухнет, уверены исследователи. Более того, полное замещение российского газа нефтью или углем невозможно, так как их основными поставщиками также является Россия (по данным Минэнерго РФ, экспорт угля в Европу в 2021 году составил 50,4 млн т).

Кроме того, такие крупные потребители как Германия используют природный газ не только в качестве топлива, но и как сырье для производства высокомаржинальной продукции (продуктов газохимии, азотных удобрений, водорода и т.п.). В этом сегменте замена газа углем или нефтью по понятным причинам невозможна, подчеркивают авторы доклада.

В целом Европа подает поставщикам противоречивые сигналы. К примеру, она декларирует отказ в обозримой перспективе от ископаемого топлива. Но в пределах ближайшего десятилетия регион планирует избавиться от большей части угольной электрогенерации, частично заменив ее газовой. В условиях сокращения собственной добычи это означает необходимость резкого наращивания импорта, полагают аналитики.

«Попытки отменить российские энергоресурсы обречены на провал»

Если углеводородное сырье России изъять из глобального энергетического баланса, то мировая экономика окажется в самом глубоком кризисе за всю историю нефтегазовой энергетики, уверены аналитики. Россия играет существенную роль и в сфере международных поставок угля, урана и других энергоносителей.

Сейчас Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по доказанным запасам УВС (без учета нетрадиционных запасов).

Тем не менее, страны ОЭСР под предводительством США не готовы рассматривать Россию ни как равного партнера, ни, тем более, как мировую энергетическую сверхдержаву, говорится в докладе.

По мнению аналитиков, давление на энергетический экспорт из России в Европу позволяет Соединенным Штатам решить сразу несколько задач. Во-первых, подрывается энергетическая безопасность Европейского Союза и страдает его экономика, во-вторых, наносится экономический удар по КНР, а третьей мишенью является сама Россия.

«Подчеркнем, речь идет не о том, что эти задачи будут решены, а о том, что они могут быть решены. Вложения нефтегазовых компаний в модернизацию производств, импортозамещение и научные разработки, сделанные за последние 15 лет, дают свои плоды – важнейшие отрасли экономики России демонстрируют высокую устойчивость на фоне кризисов и санкционного давления», — уверены авторы доклада.

По мнению исследователей, в результате текущего конфликта между Россией и Западом будет происходить все большая переориентация поставок энергоносителей из нашей страны на Восток. Однако попытки «отменить» российские энергоресурсы – как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе – обречены на провал, сопровождаемый неприемлемым ущербом для стороны, вводящей санкции, подчеркивают они.

«Наша страна как поставщик энергоресурсов является безальтернативной для ЕС. Тем не менее, если бы не существовало текущего санкционного конфликта, газовые поставки из России в Евросоюз в 2022 году сократились бы. Европейский спрос находится под чрезмерным давлением высоких цен. Количество крупных потребителей сокращается со второй половины 2021 года. Предпосылок для восстановления спроса на голубое топливо в ЕС до окончания мирового энергетического кризиса не прослеживается», — полагают аналитики.