Последний в Финляндии памятник Ленину перенесут в музей

Последний оставшийся в Финляндии памятник Ленину скоро исчезнет с площади города Котка. Горсовет принял решение переместить его в музей Кюменлааксо. Памятник вождю мирового пролетариата появился в Котка в 1979 году. Это был подарок от города-побратима Таллина, входящего тогда в состав СССР. За последние несколько лет бронзовая скульптура неоднократно подвергалась вандализму, пишет портал Yle.

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Споры о приемлемости советской символики в Финляндии вспыхнули с новой силой после начала российской спецоперации на Украине. И если раньше городской совет оставлял памятник Ленину на месте, несмотря на призывы отдельных граждан, то сейчас постановил убрать его.