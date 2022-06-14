В Раде предложили списать внешний долг Украины

"Обращаемся с предложением безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами - кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Рады. В нем также указано, что экономические потери Украины составляют до 4 млрд долларов ежедневно.