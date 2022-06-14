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1 час назад

В Раде предложили списать внешний долг Украины

ТАССиещё 3

Проект постановления об обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому и правительству с предложением о пересмотре и списании внешнего государственного долга зарегистрирован в Верховной раде. Соответствующий документ передан во вторник на ознакомление депутатам парламента.

В Раде предложили списать внешний долг Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Обращаемся с предложением безотлагательно провести переговоры со всеми иностранными партнерами - кредиторами Украины о списании и пересмотре государственного и гарантированного государством внешнего долга Украины", - говорится в документе, текст которого опубликован на сайте Рады. В нем также указано, что экономические потери Украины составляют до 4 млрд долларов ежедневно.

По данным Минфина Украины, внешний долг Украины составляет $56,83 млрд, указано в пояснительной записке к проекту постановления. До конца года Киев должен выплатить более $3,3 млрд.

Среди инициаторов проекта - бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Ранее министр финансов Сергей Марченко сообщил, что доходная часть бюджета Украины лишь на треть сформирована из собственных источников, остальные две трети - за счет иностранных грантов и кредитов.

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