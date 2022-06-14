Зеленский: время играет против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время играет против его страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
По информации агентства, Зеленский считает, что время идет «на руку России». Поэтому он призвал к активным действиям. Президент Украины заявил, что его страна «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне», и добавил, что украинская сторона готова к переговорам в том случае, если Россия прекратит военные действия.
Сообщается, что Зеленский пожаловался на отсутствие поддержки на начальном этапе военной операции.
«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» — заявил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский поставил посольствам задачу раздобыть как можно больше оружия.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.