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1 час назад

Зеленский заявил, что время играет против Украины

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время играет против его страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зеленский: время играет против Украины
Фото: Ukrainian Presidential Press Office/APUkrainian Presidential Press Office/AP

По информации агентства, Зеленский считает, что время идет «на руку России». Поэтому он призвал к активным действиям. Президент Украины заявил, что его страна «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне», и добавил, что украинская сторона готова к переговорам в том случае, если Россия прекратит военные действия.

Сообщается, что Зеленский пожаловался на отсутствие поддержки на начальном этапе военной операции.

«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский поставил посольствам задачу раздобыть как можно больше оружия.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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