Зеленский: время играет против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что время играет против его страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Ukrainian Presidential Press Office/AP

По информации агентства, Зеленский считает, что время идет «на руку России». Поэтому он призвал к активным действиям. Президент Украины заявил, что его страна «потеряет все, если потерпит поражение от России в этой войне», и добавил, что украинская сторона готова к переговорам в том случае, если Россия прекратит военные действия.

Сообщается, что Зеленский пожаловался на отсутствие поддержки на начальном этапе военной операции.

«Возникает вопрос: почему не было закрыто воздушное пространство, почему перед этим вторжением нас не снабдили оружием и почему не были введены предварительные санкции, чтобы остановить президента России в превентивном порядке?» — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский поставил посольствам задачу раздобыть как можно больше оружия.