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30 минут назад

Во Франции объяснили отказ Макрона от унижения России

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о том, что нельзя унижать Россию, имел в виду необходимость построения отношений с РФ после окончания спецоперации на Украине. Так объяснил отказ французского лидера от унижения Москвы министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, передает РИА Новости.

Во Франции объяснили отказ Макрона от унижения России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам дипломата, Макрон не говорил, что нельзя унижать президента России Владимира Путина.

«То, что имел в виду президент — это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения», — уточнил он.

Макрон запретил унижать Россию

3 июня Макрон в интервью региональной прессе заявил, что Россию нельзя унижать. Свой «запрет» он объяснил тем, что в будущем странам придется сотрудничать с Москвой. Он выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в дипломатическом урегулировании.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,
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