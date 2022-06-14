Во Франции объяснили отказ Макрона от унижения России

Президент Франции Эммануэль Макрон, заявляя о том, что нельзя унижать Россию, имел в виду необходимость построения отношений с РФ после окончания спецоперации на Украине. Так объяснил отказ французского лидера от унижения Москвы министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон, передает РИА Новости.

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По словам дипломата, Макрон не говорил, что нельзя унижать президента России Владимира Путина.

«То, что имел в виду президент — это то, что нужно думать о будущем, о том, что необходимо будет потом построить вместе с российским обществом, найти способ сосуществования, примирения», — уточнил он.