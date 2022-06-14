Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока на ее территории идут боевые действия. Об этом сообщает France Inter.

В то же время Бон подчеркнул, что ЕС «должен быть открыт» для предоставления Украине статуса страны-кандидата.

«Мы должны дать положительный сигнал как можно скорее. Что касается запуска процесса членства, скажу честно, это потребует времени», - сказал он.

Бон отметил, что на Украине продолжаются боевые действия, которые необходимо срочно остановить, восстановить страну, и только потом «пригласить ее на хороших условиях, и для ЕС, и для Украины».

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что на вступление Украины в ЕС уйдут «годы или даже десятилетия», и предложил предоставить Киеву некий временный статус, который укрепил бы его отношения с ЕС.