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31 минуту назад

Во Франции назвали условие вступления Украины в ЕС

Мария Иванова

Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС, пока на ее территории идут боевые действия. Об этом сообщает France Inter.

В то же время Бон подчеркнул, что ЕС «должен быть открыт» для предоставления Украине статуса страны-кандидата.

«Мы должны дать положительный сигнал как можно скорее. Что касается запуска процесса членства, скажу честно, это потребует времени», - сказал он.

Бон отметил, что на Украине продолжаются боевые действия, которые необходимо срочно остановить, восстановить страну, и только потом «пригласить ее на хороших условиях, и для ЕС, и для Украины».

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения.

Лидеры ЕС на саммите во Франции 10 марта выразили поддержку Украине, но заявили, что ускоренное вступление в ЕС невозможно.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что на вступление Украины в ЕС уйдут «годы или даже десятилетия», и предложил предоставить Киеву некий временный статус, который укрепил бы его отношения с ЕС.

Еврокомиссия приняла решение по получению Украиной статуса кандидата в ЕС

По данным Politico, в ближайшие дни Еврокомиссия (ЕК) порекомендует дать Украине официальный статус страны-кандидата в члены ЕС. Но окончательное решение этого вопроса остается за Евросоветом.

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