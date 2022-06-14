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32 минуты назад

СМИ: в Финляндии демонтируют последний памятник Ленину

ТАССиещё 1

Городской совет города Котка принял решение о демонтаже и перемещении в музей последней в Финляндии статуи Владимира Ленина. Об этом во вторник сообщает финский телеканал YLE.

В Финляндии демонтируют последний памятник Ленину
Фото: flickr.com / Felipe Tofani / CC BY-SA 2.0flickr.com / Felipe Tofani / CC BY-SA 2.0

"Предложение о сносе памятника поступило одновременно от городского совета и жителей города Котка, утверждающих, что ему место в музее, а не на улице", - объясняет YLE решение муниципальных властей.

Памятник Ленину, созданный эстонским скульптором Матти Вариком, появился в центре города в 1979 году в качестве подарка от советского Таллина, города-побратима Котки. В последние годы статуя неоднократно подвергалась актам вандализма и была повреждена. Теперь изваяние вождя мирового пролетариата будет находиться в городском музее "Кюменлааксо", передает телеканал.

Муниципальные депутаты Котки предлагали оставить монумент на прежнем месте, но добавить к нему табличку с текстом о его истории. Это предложение поддержал и музей, но на голосовании в городском совете идею депутатов отклонили.

Ранее памятник Ленину также демонтировали власти финского города Турку. Они заявили, что монумент основателю советского государства в центре города "в последнее время вызывал у людей негативные эмоции".

Бюст Ленина, подаренный Ленинградом, находился в центре Турку с 1977 года. После его сноса монумент в городе Котка оставался последним в стране.

31 декабря 1917 года Ленин подписал декрет Совнаркома о независимости Финляндии. В городе Тампере по-прежнему функционирует единственный за пределами России музей вождя пролетариата, а его памятники в Финляндии до последнего времени сносить не планировалось.

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