Лондон поручил Киеву решить вопрос с приговоренными к смерти наемниками

Лондон поручил Киеву заняться решением вопроса приговоренных к смертной казни в Донбассе наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире канала «Россия-24».
Посол заявил, что британцы принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР, так как это фактически будет означать признание республики. Также решение суда, вынесшего приговор, не считается легитимным, так как Великобритания не признает юрисдикцию этого суда.
«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», — прокомментировал Келин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания не обращалась к РФ по поводу приговоренных в Донецкой народной республике к смертной казни британских наемников. Песков подчеркнул, что британским властям нужно обращаться к тому государству, суд которого вынес приговор. Однако Россия также готова выслушать Великобританию по этому поводу.