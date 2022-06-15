Лондон поручил Киеву решить вопрос с приговоренными к смерти наемниками

Лондон поручил Киеву заняться решением вопроса приговоренных к смертной казни в Донбассе наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире канала «Россия-24».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Посол заявил, что британцы принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР, так как это фактически будет означать признание республики. Также решение суда, вынесшего приговор, не считается легитимным, так как Великобритания не признает юрисдикцию этого суда.

«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», — прокомментировал Келин.