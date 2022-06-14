Во Франции назвали главное условие для вступления Украины в ЕС

Для вступления Украины в Европейский союз (ЕС) необходимо прекращение боевых действий. Такое условие в интервью радиостанции France Inter назвал министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.
«Хочу сказать, чтобы не было иллюзий, это займет время. Ведь на Украине идет война, поэтому сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему "клубу" на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС. Но Украине нужно дать позитивный сигнал как можно скорее, а затем начать этот долгий процесс», — заявил дипломат.
Ранее премьер-министр Португалии Антониу Кошта призвал страны Евросоюза отказаться от дебатов по поводу вступления Украины в объединение и сосредоточиться на немедленном оказании помощи. Политик подчеркнул, что присвоение статуса кандидата, о котором спорят представители стран ЕС — это только начало процесса вступления, который займет много лет. По его мнению, статус не решит насущных проблем Украины и рискует создать у нее ложные ожидания.