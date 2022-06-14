Обзор иноСМИ: новый покупатель российской нефти и расплата за слабость НАТО

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Украина заплатит за слабость НАТО»

Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл считает, что в щите НАТО появились опасные трещины и «западные державы вот-вот узнают об этом», а расплачиваться за слабость альянса будет Украина. Президент США Джо Байден, выступая в марте в Польше, поклялся защищать «каждый дюйм территории НАТО со всей силой нашей коллективной мощи» - при этом не ввязываясь в боевые действия.

Бен Уоллес, министр обороны Британии, повторил этот рефрен на прошлой неделе в Исландии. Уоллес предупредил, что следующими мишенями Кремля могут стать Литва, Латвия и Эстония, поскольку их, как и Украину, Москва не считает «настоящими» странами. Но, как и у Байдена, у Британии нет четкого плана по сохранению независимой Украины, подчеркивает Тисдалл. Мечтая о стратегической автономии ЕС, глава Франции Эммануэль Макрон предпочитает разговоры делу, немецкий канцлер Олаф Шольц олицетворяет прокрастинацию, венгерский премьер Виктор Орбан встает на другую сторону, а «циничные попытки» Турции саботировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО подрывают единый фронт альянса.

«Сербия помнит бомбежки и не поддается давлению Запада»

Канцлер Германии Олаф Шольц требует от Сербии соблюдения санкций против России, но близость Белграда к Москве устойчива и основана на опыте общения с Западом, пишет немецкий журнал Telepolis. Глава МИД РФ Сергей Лавров планировал посетить Белград для переговоров с местным руководством, но визиту помешали санкции, введенные ЕС против России, напомнил журнал.

Как отмечает издание, запрет на полеты представляет несомненную угрозу и для Сербии, страны без выхода к морю почти полностью окруженной государствами НАТО. Поэтому Сербия открыта для шантажа и уже находится под пристальным вниманием Запада из-за своих отношений с Москвой. Сербия не поддержала санкции против РФ, торговля между двумя странами продолжает процветать, а национальная авиакомпания Air Serbia регулярно летает в Москву и Санкт-Петербург. Открытая дверь для граждан России в Европу беспокоит и НАТО, и ЕС, а давление на Белград увеличивается с каждым днем. Telepolis отмечает, что сербы не поддаются давлению из-за «глубокой неприязни» к Западу, ответственному за бомбардировки страны в 1999 году и отделение Косово.

Шри-Ланка планирует снова купить нефть у России

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что его стране, возможно, придется снова обратиться к России за нефтью, сообщает Independent. По его словам, страна попытается получить нефть и из других источников, но готова закупать сырую нефть в РФ.

Также он рассказал, что согласился бы принять дополнительную финансовую помощь от Китая, поскольку правительство пытается обуздать крупнейший за 70 лет экономический кризис. Шри-Ланка накопила внешний долг на 52 миллиарда долларов и в 2022 году приостановила его погашение. Две недели назад страна закупила крупную партию российской нефти, чтобы перезапустить свой единственный нефтеперерабатывающий завод.

Японцев накажут за оскорбления в интернете

Парламент Японии принял закон, предусматривающий уголовное наказание за онлайн-оскорбления - до года тюрьмы. Как рассказал CNN, ужесточить законодательство решили на фоне самоубийства звезды реалити-шоу, столкнувшейся с травлей в соцсетях.

Согласно поправке к уголовному кодексу, которая вступит в силу этим летом, преступники, осужденные за онлайн-оскорбления, могут быть заключены в тюрьму на срок до одного года и оштрафованы на 300 тысяч иен (около 128 тысяч рублей). Это значительное ужесточение по сравнению с существующими наказаниями в виде задержания на срок до 30 дней и штрафа до десяти тысяч иен (чуть более четырех тысяч рублей). Законопроект вызвал споры в стране, его противники заявляли, что он может препятствовать свободе слова и критике власть имущих. Закон пересмотрят через три года после вступления в силу, чтобы оценить его влияние на права и свободы.

«Нож в спину» Байдена

Комментаторы предлагают разные теории, объясняющие низкие рейтинги президента США Джо Байдена, но многие упускают из виду важность партийной лояльности, пишет Дэвид Маскиотра в своем материале для CNN. Опросы Gallup показывают, что Байден получил «нож в спину» - его поддержка среди демократов снизилась с 95 процентов в начале его срока до 85 процентов к началу 2022 года. В то же время экс-президент Дональд Трамп потерял всего один процент республиканцев за аналогичный период (с 87 до 86 процентов).