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1 час назад

СМИ: Эрдоган не может баллотироваться на третий президентский срок

ТАСС

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства, намеченных на июнь 2023 года, пишет во вторник газета Cumhuriyet.

Эрдогану отказали в праве баллотироваться на новый срок
Фото: ТАССТАСС

Согласно изменениям, принятым в основной закон Турции на референдуме в 2017 году, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз. Эрдоган дважды избирался президентом - в 2014 и 2018 году, поэтому его решение вновь участвовать в выборах противоречит 101-й статье конституции, отмечает издание.

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Обозреватель Cumhuriyet Эмре Конгар напоминает, что согласно 116-й статье турецкой конституции президент, избранный на второй срок, может вновь выставить свою кандидатуру, если парламент примет решение "обновить выборы". За него должны проголосовать 360 депутатов 600-местного парламента, однако правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, и поддерживающая ее Партия националистического движения (ПНД) не обладают таким количеством мандатов.

"Таким образом, Эрдогану для возможности выдвижения своей кандидатуры на третий срок необходимо заручиться поддержкой оппозиции", - пишет обозреватель, отмечая, что речь в этом случае может идти только о досрочных выборах.

Эрдоган оценил возможность проведения досрочных выборов президента Турции

Конгар не исключает, что "Эрдоган, понимая, что не может в третий раз баллотироваться на пост президента, пытается склонить парламент принять решение о досрочных выборах". Именно из-за отсутствия у Народного альянса, в который входят ПСР и ПНД достаточного количества голосов, Эрдоган, по мнению обозревателя, усилил нападки на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, "подстрекая его при поддержке НРП принять парламентское решение о досрочных выборах и узаконить свой статус как кандидата на третий срок".

"Однако НРП не следует поддаваться на такие уловки и нарушать конституцию", - указывает журналист.

Позиция партии Эрдогана

Партия Эрдогана ранее неоднократно заявляла, что нет никаких юридических преград для выдвижения своего лидера на третий президентский срок. В ПСР указывают, что после принятия поправок в конституцию о введении в стране президентской формы правления Эрдоган баллотировался на выборах только один раз, поэтому в 2023 году он вновь может выставить свою кандидатуру.

Сам президент заявил на прошлой неделе, что досрочных выборов в Турции не будет, они пройдут в июне 2023 года, как это предусмотрено законом. Ранее Эрдоган объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах и призвал оппозицию назвать своего претендента.

Оппозиция, объединенная в альянс шести партий, пока официально не называла своего кандидата на президентский пост. По сообщениям местных СМИ, ссылающихся на источники в оппозиционном блоке, ее кандидатом может стать лидер НРП Кылычдароглу. На президентский пост также могут претендовать мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваша, которые, согласно различным социологическим опросам, обходят по популярности Эрдогана. Сами они заявляют, что в президентской гонке участвовать не намерены.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,Партия националистического движения,Народно-республиканская партия,Партия справедливости и развития,
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