Эрдогану отказали в праве баллотироваться на новый срок

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства, намеченных на июнь 2023 года, пишет во вторник газета Cumhuriyet.

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Согласно изменениям, принятым в основной закон Турции на референдуме в 2017 году, одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух раз. Эрдоган дважды избирался президентом - в 2014 и 2018 году, поэтому его решение вновь участвовать в выборах противоречит 101-й статье конституции, отмечает издание.

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Обозреватель Cumhuriyet Эмре Конгар напоминает, что согласно 116-й статье турецкой конституции президент, избранный на второй срок, может вновь выставить свою кандидатуру, если парламент примет решение "обновить выборы". За него должны проголосовать 360 депутатов 600-местного парламента, однако правящая Партия справедливости и развития (ПСР), которую возглавляет Эрдоган, и поддерживающая ее Партия националистического движения (ПНД) не обладают таким количеством мандатов.

"Таким образом, Эрдогану для возможности выдвижения своей кандидатуры на третий срок необходимо заручиться поддержкой оппозиции", - пишет обозреватель, отмечая, что речь в этом случае может идти только о досрочных выборах.

Конгар не исключает, что "Эрдоган, понимая, что не может в третий раз баллотироваться на пост президента, пытается склонить парламент принять решение о досрочных выборах". Именно из-за отсутствия у Народного альянса, в который входят ПСР и ПНД достаточного количества голосов, Эрдоган, по мнению обозревателя, усилил нападки на лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаля Кылычдароглу, "подстрекая его при поддержке НРП принять парламентское решение о досрочных выборах и узаконить свой статус как кандидата на третий срок".

"Однако НРП не следует поддаваться на такие уловки и нарушать конституцию", - указывает журналист.

Позиция партии Эрдогана

Партия Эрдогана ранее неоднократно заявляла, что нет никаких юридических преград для выдвижения своего лидера на третий президентский срок. В ПСР указывают, что после принятия поправок в конституцию о введении в стране президентской формы правления Эрдоган баллотировался на выборах только один раз, поэтому в 2023 году он вновь может выставить свою кандидатуру.

Сам президент заявил на прошлой неделе, что досрочных выборов в Турции не будет, они пройдут в июне 2023 года, как это предусмотрено законом. Ранее Эрдоган объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах и призвал оппозицию назвать своего претендента.