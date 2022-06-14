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1 час назад

Зеленский поставил посольствам задачу раздобыть как можно больше оружия

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех диппредставительств раздобыть как можно больше оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, все послы Украины должны сконцентрироваться на задаче, поставленной президентом, — раздобыть амуницию, гаубицы и бронетехнику. Австралия уже поставила Украине 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и «некоторые муляжи». Общая стоимость военной помощи составила $225 млн.

Зеленский обратился к американским евреям

Агентство со ссылкой на бельгийского эксперта по вопросам безопасности Пьера Энро, что запасы тяжелого вооружения, которые США и ЕС поставляют Украине, подходят к концу, у европейцев их осталось не так много.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин собирается расширить свою военную помощь Украине и поставить дополнительные единицы оружия.

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