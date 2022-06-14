Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех диппредставительств раздобыть как можно больше оружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко.

По словам Мирошниченко, все послы Украины должны сконцентрироваться на задаче, поставленной президентом, — раздобыть амуницию, гаубицы и бронетехнику. Австралия уже поставила Украине 54 бронетранспортера, шесть гаубиц М777, противотанковое оружие, амуницию и снаряды, а также беспилотники и «некоторые муляжи». Общая стоимость военной помощи составила $225 млн.

Агентство со ссылкой на бельгийского эксперта по вопросам безопасности Пьера Энро, что запасы тяжелого вооружения, которые США и ЕС поставляют Украине, подходят к концу, у европейцев их осталось не так много.