Отказавшись вводить санкции против России из-за боевых действий правительство Грузии продемонстрировало свои корыстные мотивы. С такими обвинениями выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк , его цитирует РИА Новости.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно утверждал, что не желает вводить санкции против РФ и помогать Украине с открытием «второго фронта» из-за риска обострить ситуацию на Кавказе. Он уверял, что Тбилиси способен гарантировать мир с Москвой и не пойдет на открытую конфронтацию.