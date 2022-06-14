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1 час назад

Украина обвинила Грузию в корысти из-за нежелания вводить санкции против России

Lenta.ru

Отказавшись вводить санкции против России из-за боевых действий правительство Грузии продемонстрировало свои корыстные мотивы. С такими обвинениями выступил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его цитирует РИА Новости.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно утверждал, что не желает вводить санкции против РФ и помогать Украине с открытием «второго фронта» из-за риска обострить ситуацию на Кавказе. Он уверял, что Тбилиси способен гарантировать мир с Москвой и не пойдет на открытую конфронтацию.

«Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?» — раскритиковал Подоляк грузинского премьера.

Грузия возмущена планами сделать Украину кандидатом в ЕС

Ранее министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе объяснил отказ Тбилиси передать Киеву свое вооружение. Он заверил, что таким образом страхует интересы граждан Грузии и пытается не допустить нового конфликта.

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